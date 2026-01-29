Aci Sant' Antonio nuovi dispositivi e mezzo per la Protezione Civile

Questa mattina ad Aci Sant'Antonio è stato presentato il nuovo mezzo della Protezione Civile. Dopo la consegna da parte del Dipartimento Regionale, il Comune ha mostrato l’automezzo dotato di dispositivi luminosi e acustici di emergenza, pronto a intervenire in caso di bisogno.

Dopo l'arrivo di un automezzo, completo di dispositivi luminosi e acustici di emergenza, fornito nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale, sono stati presentati nella mattinata di oggi, in seguito alla consegna da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione.

