Accordo tra Infodrive Capo d' Orlando e Matteo Pollone | rinnovo in Serie A

Capo d’orlando annuncia l’ingresso di Matteo Pollone, esterno piemontese classe 1999, legato al club fino al termine della stagione. L’innesto rafforza la rotazione difensiva e amplia le possibilità offensive, con l’obiettivo di sostenere la squadra nel tratto decisivo del campionato. Pollone si unirà al gruppo nelle prossime ore, portando esperienza e affidabilità al servizio del progetto sportivo. La chiusura dell’accordo riflette la volontà della società di puntare al miglior risultato possibile nella fase conclusiva della stagione, in un contesto caratterizzato da alto livello competitivo. Matteo Pollone è riconosciuto per la sua intensità difensiva, la tecnica individuale e la versatilità che gli consente di ricoprire ruoli diversi sia in difesa sia in fase offensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Basket Serie B, Desio riparte. Dopo la pausa c’è Capo d’Orlando. Attenzione al fattore ’Aldo Moro’Tornare in campo dopo una pausa di una settimana (con dentro anche le convocazioni in Nazionale) e farlo su un campo “diverso”.

Capo d’Orlando sull’orlo del default: bilancio comunale in tilt tra disavanzo e fondi PnrrCapo d’Orlando è un comune costiero del Tirreno messinese, affacciato sulle Eolie e sorretto da un’economia che intreccia turismo, commercio, servizi...

