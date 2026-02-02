Capo d’Orlando sull’orlo del default | bilancio comunale in tilt tra disavanzo e fondi Pnrr

Capo d’Orlando rischia il default. Il bilancio comunale è in tilt tra disavanzo e fondi Pnrr. La situazione è critica e il Comune si trova a fare i conti con problemi finanziari che mettono a rischio i servizi per i cittadini. La città, nota per il turismo e l’agrumicoltura, cerca di trovare una soluzione per evitare il fallimento.

Capo d'Orlando è un comune costiero del Tirreno messinese, affacciato sulle Eolie e sorretto da un'economia che intreccia turismo, commercio, servizi e un settore agrumicolo ancora competitivo grazie a un comparto di trasformazione vivace. Con circa 13.000 abitanti e oltre 800 attività commerciali, la città possiede un potenziale economico superiore alla media dei centri della fascia tirrenica. Purtroppo, la politica, negli anni, ha scavato squilibri finanziari così profondi da ridurre un territorio un tempo dinamico a un sistema che oggi sfiora il default con inquietante naturalezza.

