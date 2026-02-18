Ambiente alberi e gestione dei rifiuti | Carlo Costantini illustra le priorità per far funzionare Pescara VIDEO

Carlo Costantini ha spiegato che i problemi di Pescara derivano dalla gestione dell’ambiente, degli alberi e dei rifiuti. In cinque anni, circa 2.000 alberi sono stati abbattuti, causando preoccupazione tra i residenti. Costantini ha sottolineato che l’urbanizzazione eccessiva ha ridotto gli spazi verdi e peggiorato la qualità dell’aria. Inoltre, ha evidenziato che la raccolta differenziata deve migliorare per ridurre l’accumulo di rifiuti. La città si prepara a varare nuove misure per intervenire su questi temi.

“Il rapporto tra la città e i suoi alberi non è mai stato così compromesso: in cinque anni ne sono stati abbattuti 2.500". Sui rifiuti serve un cambio di rotta: "un modello con il coinvolgimento dei cittadini e l'introduzione della tariffa puntuale, per far sì che chi differenzia di più paghi meno" Da un lato l’ambiente e il verde urbano, perché “il rapporto tra la città e i suoi alberi non è mai stato così compromesso", visto che "in cinque anni ne sono stati abbattuti circa 2.500 e non è stata messa in campo una vera attività di cura e prevenzione delle malattie”; dall’altro la gestione dei rifiuti, perché anche su questo fronte "serve un cambio di rotta".🔗 Leggi su Ilpescara.it

Carlo Costantini apre la campagna elettorale e illustra le priorità: "Commercio, parcheggi, legalità, sicurezza e ambiente" [VIDEO]Carlo Costantini ha dato il via alla sua campagna elettorale, puntando i riflettori su cinque temi fondamentali: commercio, parcheggi, legalità, sicurezza e ambiente.

"Strade sicure e gestione efficiente dei rifiuti sono le priorità per il futuro di Chieti": l'appello di Carbone (Spazio liberale)Carbone di Spazio Liberale sottolinea l'importanza di affrontare con responsabilità le questioni di strade sicure e gestione dei rifiuti a Chieti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.