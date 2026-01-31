Carlo Costantini apre la campagna elettorale e illustra le priorità | Commercio parcheggi legalità sicurezza e ambiente VIDEO

Carlo Costantini ha dato il via alla sua campagna elettorale, puntando i riflettori su cinque temi fondamentali: commercio, parcheggi, legalità, sicurezza e ambiente. Durante un primo incontro pubblico, ha spiegato che vuole lavorare subito su questi punti, con azioni concrete e senza giri di parole. La sua promessa è di mettere in pratica un programma semplice e diretto, per rispondere alle esigenze dei cittadini.

La coalizione di centrosinistra si presenta in conferenza stampa in vista delle elezioni parziali dell'8 e 9 marzo e lancia lo slogan "Pescara, finalmente". Il candidato sindaco: "La città deve tornare a funzionare. Servono ordine, equilibrio e normalità" “Commercio, parcheggi, legalità, sicurezza, ambiente. Cinque priorità chiare, cinque impegni concreti. Pescara ha bisogno di tornare a funzionare, di ritrovare normalità, ordine e buon senso. La città ha bisogno di soluzioni concrete e di azioni immediate”. Con queste parole Carlo Costantini, candidato sindaco di Pescara per il centrosinistra, apre ufficialmente la campagna elettorale in vista delle elezioni dell’8 e 9 marzo nel corso di una conferenza stampa, sabato 31 gennaio, al Caffè Ideale, in via Cesare Battisti.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Carlo Costantini

La coalizione civica Pettinari dà il via alla sua campagna elettorale con un incontro pubblico sabato 16 gennaio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Carlo Costantini

Argomenti discussi: Carlo Masci è diventato nonno e il nipotino porta il suo nome: a fargli gli auguri anche Carlo Costantini; Carlo Costantini: A Pescara è emergenza sicurezza, la Destra fallisce sul suo mantra elettorale; PD Pescara e Carlo Costantini: a rischio i fondi Pnrr per il parco di via 8 marzo; Carlo Costantini: A Pescara è emergenza sicurezza, la Destra fallisce sul suo mantra elettorale.

Carlo Costantini apre la campagna elettorale e illustra le priorità: Commercio, parcheggi, legalità, sicurezza e ambiente [VIDEO]La coalizione di centrosinistra si presenta in conferenza stampa in vista delle elezioni parziali dell'8 e 9 marzo e lancia lo slogan Pescara, finalmente. Il candidato sindaco: La città deve tornar ... ilpescara.it

Elezioni Pescara, Costantini apre campagna elettorale e illustra priorità(ANSA) - PESCARA, 31 GEN - Commercio, parcheggi, legalità, sicurezza, ambiente. Cinque priorità chiare, cinque impegni concreti. Pescara ha bisogno di tornare a funzionare, di ritrovare normalità, or ... msn.com

NASCITE Carlo Masci è diventato nonno e il nipotino porta il suo nome: a fargli gli auguri anche Carlo Costantini La notizia facebook