Accendono fumogeni allo stadio | ultras del Catania e del Cerignola individuati e denunciati

La polizia ha identificato e denunciato i tifosi del Catania e del Cerignola che hanno acceso fumogeni durante la partita dello stadio Massimino, disputata il 10 febbraio tra le due squadre. Le immagini delle azioni sono state analizzate e i responsabili sono stati riconosciuti e segnalati alle autorità competenti. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sull'episodio.

La polizia ha individuato i tifosi che hanno acceso fumogeni nel corso della partita Catania-Audace Cerignola che si è disputata, lo scorso 10 febbraio, nello stadio Massimino. Si tratta di un tifoso catanese di 23 anni della Curva Nord e di un tifoso pugliese di 26 anni della squadra ospite. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Vittoria del Cerignola nel derby di Serie C: Foggia piegato allo stadio Zac, con reti decisive di Vitale e D’Orazio.Il Cerignola si impone sul Foggia nello storico derby della Capitanata con un netto 3-1, conquistando una vittoria che pesa non solo sul campo ma... Scontri in autostrada, denunciati 30 ultras di Catania e CasertanaTempo di lettura: 2 minuti Trenta ultras di Casertana e Catania sono stati denunciati per gli scontri avvenuti lo scorso 11 ottobre lungo... Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Catania, accendono fumogeni allo stadio: denunciati alcuni ultrasLa Polizia di Stato ha individuato i tifosi che hanno acceso artifizi pirotecnici nel corso della partita Catania-Audace Cerignola che si è disputata, lo scorso 10 febbraio, nello stadio Massimino. catanianews.it Catania-Audace Cerignola, denunciati i tifosi che hanno acceso i fumogeniCATANIA – La Polizia ha individuato i tifosi che hanno acceso fumogeni nel corso della partita Catania-Audace Cerignola che si è disputata, lo scorso 10 febbraio allo Stadio Massimino. livesicilia.it