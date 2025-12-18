scontri in autostrada denunciati 30 ultras di catania e casertana

Lo scorso 11 ottobre, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, si sono verificati violenti scontri tra ultras di Catania e Casertana. L’episodio ha portato alla denuncia di trenta tifosi coinvolti, evidenziando ancora una volta le tensioni e le problematiche legate alla tifoseria organizzata nel calcio italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti Trenta ultras di Casertana e Catania sono stati denunciati per gli scontri avvenuti lo scorso 11 ottobre lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. Tra di loro ci sono anche due minorenni. Le indagini sono state condotte dalla Digos della Questura di Salerno, in collaborazione anche con i colleghi degli uffici di Caserta e Catania. Gli agenti hanno depositato in Procura una dettagliata informativa di reato per il deferimento – in stato di libertà – di trenta persone. Gli indagati, secondo la ricostruzione, si sono resi responsabili, a vario titolo, dei violenti scontri avvenuti lungo il tratto autostradale dell’A2, in prossimità dell’area di servizio di San Mango Piemonte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

