La lenta agonia dell’Europa? No se c’è più federalismo pragmatico

L’incontro dei leader europei al Castello di Alden Biesen, organizzato per discutere di rafforzare l’unità, nasce dalla crescente preoccupazione per la stagnazione economica del continente. Durante l’appuntamento, i partecipanti hanno deciso di puntare su un federalismo più pratico, con l’obiettivo di superare le difficoltà attuali. Tra le proposte, si parla di un maggior coordinamento tra Stati e di strumenti più efficaci per sostenere la crescita. La riunione si è svolta in un’atmosfera informale, ma con un forte interesse a cambiare rotta.

L'incontro informale dei leader europei al Castello di Alden Biesen potrebbe essere molto di più di un'unione di intenti per il lancio dell'"anno della competitività europea". Dal 2024, quando sono stati presentati i rapporti Draghi e Letta, infatti, il contesto economico europeo si è deteriorato. Per combattere la "lenta agonia" dell'Europa, dice Mario Draghi, occorre andare oltre la ritualità diplomatica e un'agenda meramente economica. Pressioni esterne, da ogni versante, rendono impellente che l'Unione dimostri la propria maturità geopolitica e capacità di rilancio economico. In termini concreti, ciò significa imparare ad agire senza fare affidamento automatico sull'ombrello transatlantico e, se necessario, anche in autonomia rispetto ad esso.