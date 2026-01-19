Il malore l' auto che sbanda e l' impatto contro il guardrail | ferrarese muore al volante
Un incidente stradale si è verificato a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna, portando alla tragica morte di Graziano Atti, 73 anni, residente nella zona. L’uomo, originario di Cento, ha perso la vita dopo aver avuto un malore che ha causato lo sbandamento dell’auto e l’impatto contro un guardrail. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità.
Tragedia sulle strade. Un uomo di 73 anni, Graziano Atti, nato a Cento, ha perso la vita lunedì pomeriggio a seguito di un incidente stradale avvenuto nella località di San Matteo della Decima (dove risiedeva), in provincia di Bologna. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, l’uomo si trovava.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
