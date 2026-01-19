Il malore l' auto che sbanda e l' impatto contro il guardrail | ferrarese muore al volante

Un incidente stradale si è verificato a San Matteo della Decima, in provincia di Bologna, portando alla tragica morte di Graziano Atti, 73 anni, residente nella zona. L’uomo, originario di Cento, ha perso la vita dopo aver avuto un malore che ha causato lo sbandamento dell’auto e l’impatto contro un guardrail. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità.

Sofia ha un malore alla guida, perde il controllo dell'auto mentre va al lavoro e muore a 21 anni - facebook.com facebook

Malore in auto in via Mantova: ambulanza sul posto, traffico in tilt x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.