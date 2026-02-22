Incidente a Sala Consilina | auto sbanda e finisce contro un garage un ferito

Un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un garage a Sala Consilina, provocando il ferimento di un passante. La vettura, in fase di sorpasso, ha improvvisamente sbandato, attraversando la carreggiata e colpendo il muro di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il ferito in ospedale. I vigili stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto.

Brutto incidente, stamattina, a Sala Consilina: per cause da accertare, un'auto in corsa è sbandata, finendo contro un garage. Una persona è rimasta ferita e trasportata all'ospedale di Polla per l'impatto. Indaga, dunque, la Polizia Municipale, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del.