A1 trasporta oltre 3 chili di cocaina in auto | arrestato dalla Polizia Stradale a Caserta Nord

Un uomo pregiudicato calabrese è stato fermato dalla Polizia Stradale sulla A1 a Caserta Nord mentre viaggiava con più di 3 chili di cocaina nascosti in auto. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato la sostanza stupefacente e hanno proceduto al suo arresto per possesso ai fini di spaccio. L’individuo è stato portato in commissariato.

Viaggiava sull'autostrada A1 con oltre 3 chili di cocaina nascosti in auto. Un uomo, pregiudicato calabrese, è stato arrestato dalla Polizia Stradale – Sottosezione di Caserta Nord – con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'episodio è avvenuto lungo l'A1, all'altezza del comune di Casapulla. Gli agenti, impegnati in un normale servizio di controllo, hanno notato un'Audi A4 che procedeva ad alta velocità sulla corsia di sorpasso. Alla vista della pattuglia, il conducente ha bruscamente rallentato nel tentativo di non attirare l'attenzione. Proprio quella manovra improvvisa ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo.