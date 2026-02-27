Ieri, nella Lounge Mango di Casa Sanremo, si è tenuto l’evento intitolato “A te… Peppe”, dedicato al ricordo del Maestro Peppe Vessicchio, scomparso l’8 novembre scorso. L’iniziativa si è svolta presso il Chateau d’Ax PalaItalia ENIT e ha visto la partecipazione di pubblico e rappresentanti del mondo della musica. L’evento ha reso omaggio alla figura del Maestro attraverso interventi e momenti commemorativi.

Si è svolto ieri, nella Lounge Mango di Casa Sanremo Chateau d’Ax PalaItalia ENIT, l’evento A te. Peppe, dedicato al ricordo del Maestro Peppe Vessicchio, scomparso lo scorso 8 novembre. Il direttore d’orchestra è stato a lungo legato all’Ariston, e il direttore artistico Carlo Conti aveva annunciato mesi fa che, durante la settimana del Festival, la città dei fiori lo avrebbe omaggiato in più e più modi. Il presidente di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, ha spiegato il senso dell’iniziativa: «Un atto necessario, per Vessicchio Casa Sanremo era il suo rifugio, una seconda casa, era riuscito a mettere insieme le sue passioni, le sue culture. Lui riusciva a parlare di altro quando tutti parlavano e parlano di canzoni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

"A te… Peppe": a Casa Sanremo l'iniziativa in memoria del Maestro Vessicchio

Sanremo, apre “Casa Vessicchio” un luogo di incontro in memoria del maestroÈ stata inaugurata a Sanremo “Casa Vessicchio”, uno spazio culturale dedicato alla memoria del direttore d’orchestra Beppe Vessicchio.

CASA VESSICCHIO a Sanremo: nasce lo spazio tra arti, formazione e convivialità ideato con Peppe VessicchioUn luogo dove la musica incontra le parole, dove la creatività diventa scambio, e dove la formazione si intreccia con il piacere di stare insieme.

