CASA VESSICCHIO a Sanremo | nasce lo spazio tra arti formazione e convivialità ideato con Peppe Vessicchio

La nascita di CASA VESSICCHIO a Sanremo deriva dalla passione di Peppe Vessicchio per unire musica, arte e convivialità. Ha creato uno spazio che ospita corsi, incontri e momenti di socializzazione, puntando sulla condivisione di esperienze culturali. In questo luogo, artisti e appassionati si incontrano per scambiare idee e arricchirsi a vicenda. La struttura si distingue per le sue atmosfere accoglienti e l’attenzione alla formazione musicale.
Un luogo dove la musica incontra le parole, dove la creatività diventa scambio, e dove la formazione si intreccia con il piacere di stare insieme. Da oggi, lunedì 23 febbraio, fino a sabato 28 febbraio, in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, apre le porte CASA VESSICCHIO: il progetto ideato, voluto e sviluppato insieme al Maestro Peppe Vessicchio e pensato come uno spazio aperto alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti. La casa del progetto prende vita in una location simbolica sul mare: Bagni Paradiso (Lungomare Vittorio Emanuele II, 31) a Sanremo (Imperia). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

