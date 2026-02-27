A sinistra qualcosa si muove | ci prova Antonella Bundu

A sinistra qualcosa si muove, con Antonella Bundu che si impegna per dare nuova voce a un'area politica spesso percepita come assente. Mentre i Baustelle cantano di un “grande vuoto” e di una sinistra che sembra mancare, alcune figure cercano di colmare questa lacuna, spingendo per un rinnovamento. Si susseguono iniziative e discorsi che mirano a riaccendere l’interesse e il confronto sulla scena politica di sinistra.

“Il grande vuoto, la sinistra che non c’è.”, come cantano con ironia i Baustelle da palchi lontani dal conformismo sanremese, qualcuno tenta di riempirlo. In questi ultimi mesi il fatto politico più evidente nell’invocare il riempimento del vuoto è stata la mobilitazione per la Flotilla e per Gaza messa in piedi da un piccolo ma prezioso sindacato di base, l’Usb, e da un piccolo ma agguerrito partito, Potere al popolo. Ecco sabato 28 febbraio, dalle 10,30 al Teatro Cartiere Carrara (l’ex Teatro Tenda) di Firenze, succede un’altra cosa. Antonella Bundu – silurata dal Consiglio regionale per colpa di una legge elettorale truffa che consente in Toscana a due liste con 20 mila voti in meno di accedere all’assemblea con tre eletti lasciandola fuori – si mette in discussione, direi a disposizione della variegata costellazione di sinistra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Antonella Bundu non entrerà in consiglio. Il Tar ha ritenuto inammissibile il suo ricorso, che si basava sulla possibilità di attribuire i voti espressi alla sola candidata anche alla lista. «Non è ovviamente finita qui, sapremo far valere le nostre ragioni nei prossimi - facebook.com facebook