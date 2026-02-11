A sinistra qualcosa si muove Vietina più di un appello al ‘No’

Da lanazione.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A sinistra qualcosa si muove. Vietina chiede di fermarsi, ascoltare e riflettere, anche se più di un appello al ‘No’. La sua voce si fa strada tra le tante opinioni, invitando a un momento di pausa per capire davvero cosa si sta decidendo. È un gesto che appare più che mai politico, in un tempo in cui le parole e le scelte pesano molto.

"Ci sono momenti in cui fermarsi, ascoltare e riflettere insieme diventa un gesto profondamente politico". Inizia con queste parole l’appello della consigliera comunale e capogruppo di Lucca è un grande noi Ilaria Vietina a partecipare all’incontro per il no al referendum e dal titolo emblematico di " Dalla Costituzione al Referendum 2026 " che si terrà sabato prossimo alle 18 presso le Cantine di piazza San Pietro Somaldi 10, cui seguirà una cena con prodotti tipici lucchesi. "E’ un incontro – scrive l’esponente del movimento civico – che abbiamo voluto costruire come spazio di dialogo vero, rispettoso, aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

a sinistra qualcosa si muove vietina pi249 di un appello al 8216no8217

© Lanazione.it - A sinistra qualcosa si muove. Vietina, più di un appello al ‘No’

Approfondimenti su Vietina No

Per la ‘remuntada’ della sinistra serve una scarica: qualcosa si muove, ma ancora non basta

Centrodestra, Follini: “Eppur qualcosa si muove”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vietina No

Argomenti discussi: A sinistra qualcosa si muove. Vietina, più di un appello al ‘No’; Atalanta-Cremonese 2-1, le spigolature di Serina. Il 18° goleador, l’Odilon scomparso. Diluvio & tecnologia; I nemici della Patria. Ovvero come Meloni vuole coprirsi a destra; La Sinistra Piave diventa sentinella climatica: al via un progetto per il ripristino dei pascoli alpini, tra centraline meteo e recinti virtuali per il bestiame.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.