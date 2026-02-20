Caso Antonella Bundu in Toscana | paradigma di una legge elettorale da rivedere

Antonella Bundu è coinvolta in una vicenda in Toscana che mette in discussione l’efficacia della legge elettorale. La sua situazione evidenzia come alcune norme possano creare problemi nelle elezioni regionali, portando a spostamenti di preferenze e confusione tra gli elettori. Stefano Vitelli, noto per aver assolto due volte Alberto Stasi, afferma che il caso di Bundu mette in luce le criticità del sistema attuale. La questione rimane aperta e al centro del dibattito pubblico.

Stefano Vitelli, il giudice che assolse due volte Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi, sostiene che il caso Garlasco rappresenti il paradigma del ragionevole dubbio. Probabilmente il caso di Antonella Bundu, candidata presidente Regione Toscana con Toscana Rossa, rappresenta il paradigma di una legge elettorale relativa alle elezioni regionali che in Toscana è da rivedere. Per il semplice motivo che è una legge elettorale che, come è emerso con i 72.321 voti ricevuti da Antonella Bundu il 12 e 13 ottobre scorsi, non dà seguito in toto alla volontà espressa alle urne. E non garantisce una reale rappresentanza politica.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

