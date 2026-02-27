A Sanremo 2026, il presentatore Rettore ha deciso di non far esibire il duetto tra Dargen D’Amico e Pupo, paragonandolo a “vedere Mussolini e Che Guevara”. I due artisti hanno replicato alla sua decisione, commentando pubblicamente la situazione e difendendo la loro performance, senza entrare in ulteriori dettagli o motivazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sui media locali.

Il duetto a Sanremo 2026 tra Dargen D’Amico e Pupo nella serata cover fa discutere ancor prima dell’inizio del quarto appuntamento del Festival. Ad accendere i riflettori sulla coppia insolita sul palco dell’Ariston ci ha pensato Donatella Rettore già giorni fa, paragonando la collaborazione a una impensabile come quella “tra Mussolini e Che Guevara“. Una critica, non tanto velata, alla quale hanno risposto i diretti interessati, con Pupo che ha poi chiesto a Rettore chi dei due fosse lui. “Tu sei Mussolini” la risposta secca, com Dargen che ha poi cercato di spegnere la discussione. Rettore critica il duetto Dargen D'Amico-Pupo La... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - A Sanremo 2026 Rettore cassa il duetto Dargen D'Amico-Pupo, "come vedere Mussolini e Che Guevara": la replica

“Hai detto che il nostro duo è come Mussolini e Che Guevara insieme. Chi è chi?”: la domanda di Pupo (che stasera sarà a Sanremo con Dargen D’Amico) alla RettoreUno dei protagonisti della serata delle cover di questa sera al Festival sarà Pupo, che tornerà all’Ariston per duettare con Dargen D’Amico.

Leggi anche: Sanremo 2026, Donatella Rettore esagera: "Come Mussolini e Che Guevara", roba estrema all'Ariston

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Ditonellapiaga chi è: esordi, il nome d'arte, il legame con Donatella Rettore; Ditonellapiaga torna a Sanremo: dagli scout alla carriera da macellaia mancata; Ditonellapiaga torna a Sanremo 2026 tra pop, memoria, ironia; Ditonellapiaga a Sanremo 2026: la cantante di Chimica non è più un’outsider.

Hai detto che il nostro duo è come Mussolini e Che Guevara insieme. Chi è chi?: la domanda di Pupo (che stasera sarà a Sanremo con Dargen D’Amico) alla RettoreIl cantante reagisce alla battuta della Rettore che paragona il duo con Dargen D'Amico ai due controversi leader politici ... ilfattoquotidiano.it

Da piccola volevo fare la macellaia, potevo giocare a basket ma ero negata. Rettore? Durante le prove mi pizzicava: Ditonellapiaga a Sanremo 2026 con Che fastidio!La cantante si racconta tra ironia, duetto con TonyPitony e l'esperienza con Donatella Rettore che la pizzicava durante le prove ... ilfattoquotidiano.it

Pupo: “Rettore ha detto che il nostro duetto è come Mussolini e Che Guevara. Chi è Mussolini e chi è Che Guevara” Rettore: “Tu sei Mussolini e l’altro Che Guevara” 1/2 #Sanremo2026 #LaVoltaBuona #DargenDAmico x.com

SUPERLUNA A SANREMO 2026, DE CORE PODCAST: PUPO Alessandro Pieravanti e Danilo “da Fiumicino” incontrano il cantate ospite stasera di Dargen D'Amico Leggi tutto https://www.rockol.it/news-757312/superluna-a-sanremo-2026-de-core-podcast - facebook.com facebook