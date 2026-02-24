Sanremo 2026 Donatella Rettore esagera | Come Mussolini e Che Guevara roba estrema all' Ariston

Donatella Rettore, durante un'intervista, ha paragonato la propria esibizione a figure storiche come Mussolini e Che Guevara, creando scompiglio tra il pubblico. La cantante, che non partecipa alla gara di Sanremo 2026, ha espresso la sua opinione sulla scena musicale e politica, coinvolgendo anche il Festival. La sua uscita ha attirato immediatamente l’attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori. La discussione continua a infuocarsi tra chi apprezza la sua libertà di parola e chi la giudica fuori luogo.

Non sarà in gara, Donatella Rettore, ma il clima è già "Ariston". Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, su Rai 1, che per questa settimana trasloca a Sanremo per lo speciale Festival, la esuberante interprete di Kobra e Lamette si lancia in un parallelo artistico-politico destinato a far discutere anche nel gran calderone festivaliero. "È come se Mussolini duettasse con Che Guevara .", azzarda commentando il duetto previsto nella serata delle cover tra Dargen D'Amico, rapper milanese dichiaratamente pro-Pal e spesso polemico nei confronti del governo Meloni, e il "conservatore" Pupo, peraltro filo-putiniano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: “Meglio essere stupidi, che falsi e cattivi: sono stupida. Mai dare torto a Diego Dalla Palma, per carità… Ha detto che vuole morire subito”: così Donatella Rettore

