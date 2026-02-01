Finanziaria del Governo Infocamere | l' Umbria guarda con fiducia il 2026 | 900 milioni di investimenti

L’Umbria si prepara a un 2026 con ottimismo. Secondo un rapporto di Infocamere, la regione punta a 900 milioni di investimenti, grazie a incentivi fiscali e a una strategia di sviluppo mirata. La Camera di Commercio sottolinea come l’economia locale guardi con fiducia al futuro, confidando che le misure messe in campo portino risultati concreti.

L'economia umbra guarda al futuro con investimenti e incentivi fiscali. Il report diffuso dalla Camera di Commercio dell'Umbria, basato su un'indagine condotta da Infocamere, evidenzia un quadro che, in previsione, appare positivo dal punto di vista degli investimenti e degli incentivi a partire.

L’Umbria si prepara a investire circa 900 milioni di euro nel 2026.

