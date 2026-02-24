Sanremo balla con Vanity Fair

Sanremo ha attirato molti artisti e celebrità, perché l'evento ha portato alla luce la volontà di condividere momenti di festa prima dell'inizio ufficiale. I partecipanti, tra cui cantanti e musicisti, si sono riuniti al Vanity Fair Club a Villa Noseda per un aperitivo conviviale. La scelta di questo luogo ha favorito incontri informali e scambi di battute tra i protagonisti della manifestazione. La serata ha confermato il fermento tra i presenti, pronti a salire sul palco.

L'annuncio ufficiale del via lo darà stasera Carlo Conti sul palco dell'Ariston, ma capisci che è Sanremo quando Vanity Fair dà la sua festa prima la sera prima dell'inizio. In collaborazione con Pantène, è andato in scena, per il quarto anno, il Vanity Fair Club a Villa Noseda, la serata più glam e divertente di Sanremo. C'erano tutti i big in gara e ospiti del mondo dello spettacolo e amici del giornale.

