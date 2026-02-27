A Mogol il premio alla carriera a Sanremo | Carlo Conti lo ha presentato come la storia della musica italiana standing ovation all’Ariston

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha consegnato a Mogol il premio alla carriera, definendolo come “la storia della musica italiana”. L’Ariston si è alzato in piedi per rendere omaggio a uno dei più importanti parolieri italiani, anche se Mogol preferisce essere chiamato “autore”. La cerimonia si è conclusa con una standing ovation generale.

Carlo Conti gli ha consegnato il riconoscimento lasciandogli il palco per rivelare quale sia la sua canzone preferita. E lui non ha avuto dubbi: è quella per Daniela Gimmelli Una presentazione, e una reazione, quanto mai azzeccate: Giulio Rapetti Mogol compirà 89 anni ad agosto, e ha consegnato la prima canzone alla Siae nel 1960. Da allora, come lui stesso ha ricordato sul palco dell’Ariston, ne ha depositate altre 1775 e ha venduto 523 milioni di dischi nel mondo. Carlo Conti gli ha consegnato il premio alla carriera lasciandogli il palco per rivelare quale, tra le tantissime canzoni scritte, sia la sua preferita. E Mogol non ha avuto... 🔗 Leggi su Amica.it

