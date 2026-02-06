Chianti e Morellino a Wine Paris con oltre 100 etichette e il ' racconto' del Sangiovese

A Wine Paris, il Chianti porta oltre 100 etichette, tra cui il Morellino, e il racconto del Sangiovese. È la prima volta che i vini toscani si presentano così numerosi in una manifestazione internazionale a Parigi, con l’obiettivo di mostrare la varietà e la modernità di questa regione. I produttori italiani puntano a conquistare il pubblico e gli esperti con un’offerta ricca e diversificata, che mette in evidenza il carattere unico di ogni singola etichetta.

Firenze, 6 febbraio 2026 – E' Parigi il nuovo palcoscenico scelto dal Chianti per raccontare la propria identità contemporanea, fatta di territori, stili e interpretazioni sempre più riconoscibili. A Wine Paris 2026, in programma dal 9 all'11 febbraio, il Consorzio Vino Chianti sarà protagonista insieme alle aziende aderenti all'interno dello stand Chianti Lovers & Rosso Morellino. Lo spazio espositivo sarà collocato nella Hall 5.2 – Stand E119 e accoglierà 40 aziende complessive, di cui 27 del Consorzio Vino Chianti e 13 del Consorzio Morellino di Scansano, ciascuna con una propria postazione.

