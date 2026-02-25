wine spectator mette sul podio le etichette scelte per casa italia

Wine Spectator ha premiato le etichette italiane per la qualità delle bottiglie scelte per Casa Italia. La causa è l’elevata cura nella selezione dei vini, che ha portato alla loro inclusione tra le preferite dell’evento. Le bottiglie provenienti da diverse regioni italiane sono state apprezzate per il gusto e l’equilibrio. La decisione si basa su approfondite analisi sensoriali e valutazioni di esperti. La scelta si inserisce nel quadro delle iniziative di promozione del settore vinicolo italiano.

È calato il sipario sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con un’ultima prestigiosa medaglia d’oro: quella di Wine Spectator. L’autorevole rivista americana tra le più influenti al mondo ha promosso la carta dei 26 vini protagonisti nelle tre hospitality house a Casa Italia (Milano, Cortina d’Ampezzo e Livigno) nel corso dei diciassette giorni dei Giochi. A scegliere i 26 vini per conto del Coni è stato il team di LT Wine & Food Advisory diretto dal cesenate Lorenzo Tersi. Ogni etichetta, per oltre due settimane, è stata ambasciatrice del nostro Paese al cospetto di una platea mondiale che ha potuto degustare il mosaico di biodiversità in rappresentanza dei principali terroir italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

