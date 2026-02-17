Quentin Deranque ucciso a Lione | cosa si sa dell’omicidio del 23enne attivista di estrema destra e chi potrebbe essere coinvolto

Il 23enne Quentin Deranque è stato assassinato a Lione, probabilmente a causa di una lite tra gruppi rivali. La sua morte ha suscitato sconcerto tra amici e familiari, mentre testimoni riferiscono di aver sentito colpi di arma da fuoco vicino a un locale nel centro della città. Nelle ultime ore, le forze dell’ordine stanno indagando su eventuali collegamenti tra l’omicidio e le tensioni politiche che coinvolgono attivisti di estrema destra.

C'è lo choc per la morte di un ragazzo di 23 anni, mentre a pochi metri di distanza un'europarlamentare parla in un'univeristà. E poi lo choc perché le violenze vengono contestate a militanti di estrema sinistra con legami con il partito di Jean-Luc Mélenchon. La Francia che da mesi fa i conti con un'instabilità poltica senza precedenti dentro le stanze del potere, si trova ora con l'esplosione della tensione sociale nelle strade. L'omicidio di Quentin Deranque, avvenuto a Lione alla vigilia delle Municipali, segna un salto di livello nel conflitto degli ultimi anni. E nessuno, neppure all' Eliseo, potrà più ignorarne le conseguenze.