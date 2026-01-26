In Iran cresce la paura per un attacco Usa | Khamenei in un rifugio a Teheran E il regime simula la distruzione della portaerei statunitense

In Iran, cresce la preoccupazione di un possibile attacco statunitense. La Guida suprema Ali Khamenei si sarebbe spostata in un rifugio sotterraneo a Teheran, mentre il regime iraniano avrebbe simulato la distruzione di una portaerei statunitense, segnali di tensione crescente tra Iran e Stati Uniti.

La Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, si sarebbe trasferita in un rifugio sotterraneo a Teheran come misura preventiva di fronte al rischio di un possibile attacco statunitense, diretto contro l’Iran o contro di lui personalmente. A riferirlo è Iran International, testata legata all’opposizione iraniana, che cita due fonti vicine al governo di Teheran. Intanto, la portaerei americana Uss Abraham Lincoln è arrivata domenica sera in Medio Oriente e si troverebbe ora in prossimità delle acque iraniane, secondo quanto riportato dall’emittente israeliana Channel 13. E proprio mentre il gruppo navale faceva il suo ingresso nella regione, il Consiglio di Coordinamento della Propagazione Islamica ha diffuso un video che mostra una simulazione in cui il missile balistico iraniano “Fattah” colpisce e distrugge la portaerei in uno scenario di potenziale conflitto con gli Stati Uniti.🔗 Leggi su Open.online

In Iran cresce la paura per un attacco Usa: «Khamenei in un rifugio a Teheran». E il regime simula la distruzione della portaerei statunitenseLa Uss Abraham si troverebbe ora in prossimità delle acque iraniane. La minaccia del regime: «Non vi avvicinate» ... open.online

Iran, cresce il timore di un attacco da parte di Israele e Stati UnitiLa crisi in Iran. Mentre la macchina della repressione non si ferma le stime sulle vittime superano quota 36mila e cresce il timore di un attacco da parte di Israele e Stati Uniti. Da Istanbul il ... rainews.it

In Iran si continua a morire per chiedere libertà. Il regime reprime, oscura le comunicazioni, risponde con la violenza. Ma la protesta cresce. E riguarda milioni di persone. Lunedì 26 gennaio accendiamo una luce sull’Iran Via Nazionale 172 Ore 18:00 - facebook.com facebook

Cresce la pressione in Iran ma la protesta dilaga. Trump: "Pronti ad aiutarli". Intanto diventano virali i video delle donne iraniane che vivono all'estero e si fanno riprendere senza velo mentre si accendono le sigarette con le foto in fiamme di Khamenei. x.com