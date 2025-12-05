Gli Usa parlano di fase due ma a Gaza si continua a morire

I corpi arrivano prima delle parole. Aws Bani Harith, vent'anni, steso su un lettino con la pelle incisa come un terreno devastato: racconta la tortura dei coloni meglio di qualsiasi testimonianza. Jamal Shtiw, la testa bendata, ripete che erano più di trenta, armati di pietre, bastoni, spray, e che sua figlia urlava mentre gli incendiavano l'auto. Nour al-Din Dawood esce dal carcere irriconoscibile, un'ombra del ragazzo che era. In mezzo scorrono le raffiche dei droni su Gaza City est, quelle che nei video illuminano il buio come se cercassero di cancellarlo. Intorno ai volti c'è la mappa della violenza: nella Cisgiordania di queste ore i coloni entrano nei villaggi a est di Ramallah, bruciano veicoli, lasciano scritte sui muri, attraversano le strade come pattuglie autonome.

Media, Usa annunceranno l'avvio della Fase 2 del piano di pace per Gaza tra due settimane - Trump rivelerà gli individui e i Paesi coinvolti in tali meccanismi nell'ambito del suo annuncio, ha dichiarato un funzionario statunitense.

Venezuela, gli USA valutano la "fase due": pressioni su Maduro tra minacce e aperture al dialogo - Gli Stati Uniti sarebbero pronti ad avviare una nuova fase della loro strategia verso il Venezuela, alternando pressioni e aperture al dialogo per spingere il presidente Nicolás Maduro a lasciare il p ...

Trump in Egitto: «Iniziata la fase due dei negoziati su Gaza» - Sisi: «Il ruolo del Cairo sarà fondamentale nella mediazione, in particolare con Hamas».

Gaza, inizia la fase due: militari Usa nella Striscia, Tel Aviv in piazza per gli ostaggi. «Saranno liberati lunedì mattina» - «Il vostro coraggio ha fatto il miracolo», ha detto l'inviato Usa Steve Witkoff parlando di fronte ad una piazza degli ostaggi di ...

La fiducia di Trump sulla fase due. "Ma non ci saranno soldati Usa" - Donald Trump è pronto per il tour "della vittoria" in Israele ed Egitto, e si mostra ottimista che la tregua a Gaza reggerà.

Gaza, inizia la fase due: militari Usa nella Striscia, Tel Aviv in piazza per gli ostaggi. «Saranno liberati lunedì mattina» - Dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco e il parziale ritiro dell'Idf, gli israeliani hanno ...