A Gaza si continua a morire Board of peace? Nulla a che vedere con la pace | la proiezione di Disunited Nations con Oliva Albanese Germano e Nucci

"Quello che si sta tentando di fare a Gaza non ha niente a che vedere con la pace. Non si può ricostruire sulle fosse comuni e su quella che è la scena di un crimine, il crimine dei crimini, quello di genocidio ". A denunciare quanto continua ad avvenire in Palestina, non solo nella Striscia di Gaza, è Francesca Albanese, relatrice Speciale Onu per la Palestina e i Territori Occupati, nel corso della proiezione speciale a Roma del film documentario " Disunited Nations " di Cristophe Cottaret. Una serata introdotta dalla vicedirettrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, e conclusa con un dibattito con il pubblico alla quale hanno partecipato anche l'attore Elio Germano e lo scrittore Matteo Nucci.

