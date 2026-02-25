A che ora lo sci alpino oggi | startlist prova discesa Soldeu tv streaming

Il maltempo ha cancellato la prova di discesa a Soldeu, causando il rinvio delle competizioni di sci alpino femminile. La decisione è stata presa dopo che le condizioni delle piste sono peggiorate a causa delle intense nevicate. Gli atleti sono in attesa di nuove disposizioni mentre gli organizzatori monitorano le previsioni meteo. La competizione si svolgerà in un altro momento, ma ancora non è stato stabilito il calendario aggiornato.

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist prova discesa Soldeu, tv, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna protagonista e per lanciare lo sprint finale sceglie il Principato di Andorra. Soldeu ospita un fine settimana dedicato alle discipline veloci. Si parte dalla prima prova cronometrata della discesa calendarizzata per venerdì 27 febbraio. Le atlete scendono in pista per il primo training cronometrato: inizia lo studio delle traiettorie e la raccolta delle indicazioni per il lavoro sui materiali. La partenza è prevista alle 11:00. Lindsey Vonn aveva posto una seria ipoteca sulla conquista del trofeo di specialità, ma il grave infortunio subito nella discesa olimpica dall’intramontabile fuoriclasse statunitense ha finito per riaprire inevitabilmente la situazione in ottica conquista del successo. 🔗 Leggi su Oasport.it A che ora lo sci alpino oggi: startlist prova discesa Zauchensee, tv, streamingEcco le informazioni sull'orario della prova di discesa femminile a Zauchensee, Austria. A che ora lo sci alpino oggi: startlist seconda prova discesa Zauchensee, tv, streamingEcco l’orario di partenza della seconda prova di discesa di Zauchensee, con startlist, diretta TV e streaming. Temi più discussi: A che ora lo sci alpino domani in tv, slalom maschile Olimpiadi 2026: programma e streaming; Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; A che ora parte Vinatzer in slalom? E Sala? La startlist; A che ora lo sci alpino domani in tv, slalom femminile Olimpiadi 2026: programma e streaming. A che ora finisce Sanremo 2026, la decisione di Carlo ContiIl direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo chiarisce a che ora finiranno tutte le puntate della kermesse musicale ... corrieredellosport.it A che ora finisce il Festival di Sanremo 2026?A che ora inizia il festival di Sanremo lo si sa, con ragionevole certezza. Più complicato capire a che ora finisca, visto il numero (anche quest'anno notevole) di cantanti in gara ... corriere.it Sci alpino, le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Soldeu: c’è Federica Brignone - x.com Dopo i trionfi di Milano Cortina 2026, Federica Brignone torna in Coppa del Mondo per l'ultima sfida: staccare il pass per le Finali di Lillehammer. La "Tigre" è stata convocata per le gare veloci di Soldeu (27 febbraio - 1° marzo) e dovrà dare il massimo anc - facebook.com facebook