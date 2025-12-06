A che ora la F1 su TV8 oggi GP Abu Dhabi 2025 | programma qualifiche differita in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi si disputeranno nel pomeriggio di sabato 6 dicembre. La sessione atta a determinare la griglia di partenza sarà preceduta, nella mattinata italiana, dal terzo e ultimo turno di prove libere. Weekend canonico, dunque, senza Sprint. Viene da chiedersi se si arriverà ad avere una mini-gara in occasione del GP conclusivo. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 11.30 E 15.00 Potrebbe essere un’evoluzione logica, ma servirà il benestare dei protagonisti. Di sicuro, ci si augura di non assistere più alla paradossale dinamica dell’ultima gara a punteggio raddoppiato, che venne sperimentata nel 2014. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Abu Dhabi 2025: programma qualifiche, differita in chiaro

