Inizia oggi il grande fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo appuntamento della stagione F1. Sull’iconico circuito di Yas Marina si assegnerà al termine della gara di domenica il titolo Mondiale, con ben tre piloti ancora in lizza per alzare il trofeo. Il più accreditato è Lando Norris che arriva all’ultimo GP con un vantaggio di 12 punti su Max Verstappen. Non può essere escluso dalla battaglia Oscar Piastri che insegue a 16 punti dalla vetta. Ci sono quindi tutti i presupposti per vivere un GP ad altissima tensione ed adrenalina. La prima sessione di prove libere ha visto la McLaren di Norris protagonista ma l’olandese della Red Bull sembra essere molto competitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora le qualifiche di F1 su TV8, GP Abu Dhabi 2025: programma in chiaro

