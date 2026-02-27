A Caronno prove di calcio bendati col Sanremo Liguria

A Caronno Pertusella si sono svolte delle prove di calcio con i giocatori bendati, coinvolgendo la squadra Sanremo Liguria. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco e dall’associazione evangelica Nuova Vita presso il palasport della città. La manifestazione ha visto i partecipanti cimentarsi in questa particolare sfida, attirando l’attenzione di pubblico e media locali.

