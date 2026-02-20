Sanremo 2026 | Cappon Magro e bollicine la Liguria conquista

Sanremo 2026 ha scelto il Cappon Magro e le bollicine come simbolo della Liguria. La città si prepara a festeggiare le tradizioni culinarie della regione, con un piatto che richiama i prodotti locali e le feste di mare. Durante il festival, gli ospiti potranno gustare questa specialità, accompagnata da vini frizzanti tipici della zona. La presenza di “Ranzo Is Wine” e altri produttori conferma l’intento di valorizzare le eccellenze gastronomiche liguri. La manifestazione si svolgerà tra musica e sapori autentici.

Sanremo celebra le eccellenze liguri: "Ranzo Is Wine" protagonista del Piatto del Festival 2026. Sanremo si prepara ad accogliere un omaggio ai sapori della Liguria durante il 76° Festival della Canzone Italiana. Il progetto "Ranzo Is Wine" sarà il protagonista del "Piatto del Festival 2026", una cena di gala in programma il 23 febbraio presso l'Hotel Nazionale, che vedrà l'abbinamento di ostriche spezzine, bollicine di Pigato e una reinterpretazione del Cappon Magro, piatto simbolo della tradizione culinaria regionale. L'iniziativa mira a valorizzare l'artigianato alimentare italiano e le peculiarità del territorio ligure in un contesto di risonanza nazionale.