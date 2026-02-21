Sab Group prove di fuga L’occasione col Montorio

Sab Group ha messo alla prova la propria resistenza con una partita strategica contro il Montorio. La squadra ha sfruttato al massimo la buona condizione fisica dimostrata nelle ultime uscite, cercando di allungare in classifica. La sfida si è svolta sul campo, dove i giocatori hanno mostrato concentrazione e determinazione. La partita rappresenta un’occasione importante per consolidare il primo posto nel campionato di serie B e continuare la rincorsa.

È il momento di tentare l'allungo, capitalizzando l'ottimo momento di forma grazie al quale lo scorso fine settimana la Sab Group Rubicone in Volley ha piazzato la zampata valsa la riconquista del primato in classifica del girone D del campionato di pallavolo maschile di serie B. Un risultato frutto di un percorso di costante crescita che sta vedendo i romagnoli protagonisti fin dall'inizio della stagione, come dimostrano i numeri fin qui collezionati dalla squadra di coach Mascetti che guida il gruppo a quota 37 punti, raccolti nell'arco delle prime quindici giornate del torneo, tredici delle quali hanno portato vittorie.