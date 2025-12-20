Messinacon 2026 | la fiera del fumetto torna a Villa Dante

Parte il conto alla rovescia per l’undicesima edizione del Messinacon, la fiera del fumetto di Messina organizzata da StrettoCrea, che tornerà a Villa Dante venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, dopo il grande successo registrato nel 2025.“Visto l’entusiasmo del pubblico e l’accoglienza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: La fiera del disco e fumetto torna ad Arezzo per la 27esima edizione

Leggi anche: La Top Spin Messina torna a Villa Dante contro la Marcozzi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

StrettoCrea: gli eventi di dicembre.

Messinacon, la fiera del fumetto torna a Villa Dante il prossimo settembre - Parte il conto alla rovescia per l’undicesima edizione del Messinacon, la fiera del fumetto della città di Messina organizzata da StrettoCrea, che ritorna dopo il successo del 2025 a Villa Da ... letteraemme.it