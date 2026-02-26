zelensky vs zaluzhnyi rumore di fondo a una guerra di sopravvivenza

L’Ap aveva pubblicato il 19 febbraio un ampio servizio, firmato da Samya Kullab e Susie Blann, che riferiva doviziosamente e clamorosamente i racconti di Valerij Zaluzhnyi, già a capo dell’esercito ucraino, dal febbraio del 2024 rimosso e promosso all’ambasciata di Londra. Riferendone indirettamente, l’articolo non era propriamente un’intervista, ma così è stato per lo più letto. Tornava sul suo dissidio con Zelensky e gli imputava di aver impedito il successo della controffensiva del 2023, negando la concentrazione di forze e la sorpresa che avrebbero permesso di sfondare il fronte su Zaporizhia e procedere verso il Mar d’Azov. Era la parte più nota, insieme al dissenso sulla portata della mobilitazione obbligatoria, ma c’era la parte più drammaticamente piccante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

