Guerra Ucraina-Russia oggi Zelensky presenta piano di pace agli USA Cremlino | Terza guerra mondiale evitata grazie a Trump news in diretta

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, Zelensky presenta agli Stati Uniti un piano di pace per la crisi in Ucraina, mentre il Cremlino afferma che la terza guerra mondiale è stata evitata grazie a Trump. Segui le ultime notizie in diretta sugli sviluppi tra Russia e Ucraina, dopo l'incontro di Zelensky con il Papa e Giorgia Meloni.

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina in diretta dopo l'incontro di Zelensky con il Papa e Giorgia Meloni. Oggi il presidente ucraino presenta il piano di pace agli USA e rilancia: "Cedere il Donetsk senza combattere? Idea dei russi, non degli americani.”. Lavrov: “L’Europa sta bloccando il processo di pace". 🔗 Leggi su Fanpage.it

