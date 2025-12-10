Guerra Ucraina-Russia oggi Zelensky presenta piano di pace agli USA Cremlino | Terza guerra mondiale evitata grazie a Trump news in diretta

Oggi, Zelensky presenta agli Stati Uniti un piano di pace per la crisi in Ucraina, mentre il Cremlino afferma che la terza guerra mondiale è stata evitata grazie a Trump. Segui le ultime notizie in diretta sugli sviluppi tra Russia e Ucraina, dopo l'incontro di Zelensky con il Papa e Giorgia Meloni.

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina in diretta dopo l'incontro di Zelensky con il Papa e Giorgia Meloni. Oggi il presidente ucraino presenta il piano di pace agli USA e rilancia: "Cedere il Donetsk senza combattere? Idea dei russi, non degli americani.”. Lavrov: “L’Europa sta bloccando il processo di pace". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Segui gli aggiornamenti: ilsole24ore.com/art/kiev-produ… #Ucraina #guerra #IlSole24Ore Vai su X

Guerra in Ucraina in primo piano, ma ampio spazio anche alla cronaca di Roma dove una 23enne ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini fuori dalla metro - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Nostra controproposta di pace nelle prossime ore". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Nostra controproposta di pace nelle prossime ore'. Scrive tg24.sky.it