tutti gli occhi su ali larijani tra guerra e sopravvivenza

Ali Larijani ha attirato l’attenzione a causa delle recenti tensioni politiche nel paese, che sono aumentate dopo le dichiarazioni ufficiali sulla crisi economica. La diffusione di queste dichiarazioni ha alimentato discussioni tra gli esperti, che temono ripercussioni sulla stabilità interna. Le tensioni crescono mentre si cerca di trovare una soluzione ai problemi irrisolti. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte dell’opinione pubblica e degli analisti.

A pochi giorni dall’ennesimo round negoziale sul dossier nucleare di Teheran in calendario giovedì 26 febbraio a Ginevra, l’uomo del momento non è il felpato ministro degli Esteri Abbas Araghchi e tantomeno il presidente riluttante Massoud Pezeshkian (“sono un medico, non un politico”, va ripetendo da un po’ davanti alle critiche che montano). In queste ore a catalizzare le attenzioni degli osservatori è il segretario del Supremo consiglio per la Sicurezza nazionale, Ali Larijani. E’ lui a venire immortalato mentre concede selfie davanti a un santuario, lui a voltarsi per un saluto sulla scaletta di un aereo, lui che campeggia sulle prime pagine dei giornali, perché è in partenza per Muscat, o di ritorno da Doha oppure da Mosca, lui che tiene banco in interviste analizzate sillaba dopo sillaba dagli iranologi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Perché non dobbiamo smettere di avere tutti gli occhi su Gaza e sulla CisgiordaniaGaza e la Cisgiordania sono al centro dell'attenzione a causa delle tensioni crescenti e delle recenti escalation di violenza.

Leggi anche: Napoli, ora gli occhi sono tutti su Lucca: può essere lui l’arma per il mercato!

Tutti gli occhi su Ali Larijani, tra guerra e sopravvivenzaApprontare piani di guerra, gestire la resistenza agli americani e garantire la sopravvivenza del sistema khomeinista nel caso in cui la prima linea del regime fosse colpita. Il segretario del Consigl ...

Genoa, la carica dei tifosi. Tutti gli occhi dei 300 su Baldanzi e AmorimPorte aperte a Pegli. De Rossi incita il gruppo e chiede qualità nelle partitelle. Poi a fine seduta l’appassionato rito degli autografi e dei selfie ... genova.repubblica.it

Ali Larijani, fedele alla Guida Suprema Ali Khamenei, sta accumulando sempre più potere anche in vista di un possibile attacco statunitense x.com

Ali Larijani, fedele alla Guida Suprema Ali Khamenei, sta accumulando sempre più potere anche in vista di un possibile attacco statunitense - facebook.com facebook