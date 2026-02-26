Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha rinnovato oggi – nel corso di una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump – l’invito a portare il negoziato sulla guerra in Ucraina “a livello di leader”, auspicando che i prossimi incontri multilaterali con la Russia diventino veri vertici fra capi di Stato. La chiamata è avvenuta alla vigilia di una nuova serie di colloqui tecnici con Washington a Ginevra e di un incontro trilaterale atteso per l’inizio di marzo, e riflette l’urgenza di Kiev di imprimere una svolta politica a un conflitto entrato nel quinto anno. Zelensky ha sottolineato che la volontà politica sui temi territoriali è il principale ostacolo alla pace, mentre gli incontri a Ginevra includeranno anche discussioni sulla ricostruzione post-bellica e sugli scambi di prigionieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zelensky chiama Trump: “I colloqui salgano a livello di leader”

Ucraina, Zelensky sente Trump alla vigilia del bilaterale con gli Usa: “I colloqui salgano a livello di leader”I colloqui tra Ucraina e Russia devono salire “al livello dei leader: questo è l’unico modo per risolvere tutte le questioni complesse e delicate e...

Guerra Ucraina-Russia, diretta: incontro con Zelensky terminato, Trump chiama i leader europeiLa giornata segna uno dei passaggi diplomatici più densi dall’inizio della guerra.

Zelensky handed Trump a wanted poster. Then…

Temi più discussi: Ucraina, trilaterale Ginevra: per Zelensky nessun accordo su punti chiave; Ucraina devastata e Russia stanca, ma dopo quattro anni di guerra la pace è ancora lontana: cosa succederà; Guerra in Ucraina, Trump incalza Zelensky per la ‘pace’ mentre Putin continua a bombardare; Tensione Ucraina: Trump chiede trattative mentre Zelensky denuncia attacchi russi.

Ucraina, Zelensky sente Trump alla vigilia del bilaterale con gli Usa: I colloqui salgano a livello di leaderNella telefonata, afferma il leader ucraino, sono stati discussi anche i preparativi per il prossimo incontro trilaterale dovrebbe coinvolgere anche i rappresentanti di Mosca ... ilfattoquotidiano.it

Telefonata Trump-Zelensky, il leader ucraino: Portare i colloqui a livello di leaderESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Ho appena parlato con Donald Trump. Erano presenti anche gli inviati del presidente Steve Witkoff e Jared Kushner. I nostri team lavora ... ticinonotizie.it

Inizia il quinto anno di guerra in Ucraina, incontrando a Kijv i vertici europei Zelensky ringrazia gli alleati e chiede di definire l'adesione all'unione entro il 2027. Von der Leyen: non possiamo dare una data certa. - facebook.com facebook