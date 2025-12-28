Guerra Ucraina-Russia diretta | incontro con Zelensky terminato Trump chiama i leader europei

Aggiornamenti sulla crisi in Ucraina: oggi si sono svolti incontri di rilievo, tra cui il colloquio tra Trump e Putin e l'incontro tra Zelensky e il presidente americano in Florida. Questi sviluppi rappresentano momenti importanti nel contesto diplomatico della guerra, evidenziando l’attenzione internazionale sulla situazione e i tentativi di dialogo tra le parti coinvolte.

La giornata segna uno dei passaggi diplomatici più densi dall’inizio della guerra. Prima il lungo colloquio telefonico tra Donald Trump e Vladimir Putin, poi il faccia a faccia in Florida tra il presidente americano e Volodymyr Zelensky. Mosca rilancia sul nodo del Donbass, Washington spinge per un accordo rapido, Kiev guarda alle garanzie di sicurezza e al coordinamento con l’Europa. Sullo sfondo, combattimenti ancora intensi, rivendicazioni militari contrapposte e una linea condivisa Usa-Russia contro una tregua temporanea. 21:50 – In corso il colloquio Trump-Zelensky con i leader Ue, c’è anche Meloni Concluso l’incontro a Mar-a-Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, è ora in corso un colloquio in videoconferenza dei due presidenti con i leader europei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra Ucraina-Russia, diretta: incontro con Zelensky terminato, Trump chiama i leader europei Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, Trump: “Non vogliamo perdere tempo con Kiev”. Leader UE chiedono incontro con USA e Zelensky: news in diretta Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, Trump: “Non vogliamo perdere tempo con Kiev”. Leader UE chiedono incontro con USA e Zelensky: news in diretta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Guerra Ucraina Russia, Mosca: Pronti a patto non aggressione Ue-Nato. Zelensky inadeguato; Le notizie di sabato 27 dicembre sul conflitto in Ucraina; Guerra Russia-Ucraina, le news del 21 dicembre; Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'. Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky-Trump: sentiranno leader Ue durante vertice. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky- tg24.sky.it

