Ucraina Zelensky sente Trump alla vigilia del bilaterale con gli Usa | I colloqui salgano a livello di leader

I colloqui tra Ucraina e Russia devono salire “al livello dei leader: questo è l’unico modo per risolvere tutte le questioni complesse e delicate e porre finalmente fine alla guerra”. Alla vigilia del bilaterale Ucraina-Usa in programma giovedì a Ginevra, Volodymyr Zelensky sente Donald Trump per discutere i temi sul tavolo del vertice svizzero. Ma nella telefonata, afferma il leader ucraino, sono stati discussi anche “i preparativi per il prossimo incontro dei team negoziali al completo in formato trilaterale all’inizio di marzo”, che non è ancora stato confermato, ma dovrebbe coinvolgere anche i rappresentanti di Mosca. “Ci aspettiamo che questo incontro offra l’opportunità di portare i colloqui a livello di leader. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

