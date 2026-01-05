Nascondeva la droga in camera da letto | arrestato 41enne

La polizia ha arrestato un uomo di 41 anni a Catania per detenzione di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, sono stati rinvenuti e sequestrati droga nascosta nella sua camera da letto. L’operazione si inserisce in attività mirate a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, contribuendo alla sicurezza e al rispetto della normativa vigente.

Nell'ambito delle incessanti ed articolate attività finalizzate a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare riferimento alla commissione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, la polizia ha arrestato un catanese di 41 anni per detenzione di.

