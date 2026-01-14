Stop allo scroll infinito su YouTube | i genitori possono ora limitare o spegnere gli Shorts

YouTube ha introdotto nuovi strumenti di parental control per aiutare i genitori a gestire l’uso di Shorts da parte di bambini e adolescenti. Queste funzionalità consentono di limitare o spegnere l'accesso agli Shorts, offrendo un maggiore controllo sul tempo trascorso sulla piattaforma. La novità si inserisce nell’obiettivo di promuovere un utilizzo più consapevole e responsabile dei contenuti digitali tra i più giovani.

YouTube ha annunciato l'introduzione di nuovi strumenti di parental control, in particolare per gestire il tempo che bambini e adolescenti passano su YouTube Shorts. Limiti di tempo e blocco degli Shorts per i minori I genitori potranno impostare un timer che limita quanto tempo gli account collegati dei figli possono dedicare ai video brevi, in stile TikTok o Instagram Reels, con l'obiettivo di.

