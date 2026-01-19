Cristian Chivu si conferma una figura fondamentale per l’Inter in questo periodo. La sua esperienza e dedizione contribuiscono alla stabilità della squadra, dimostrando di essere un elemento affidabile. I risultati recenti e il suo rendimento sono la testimonianza di un percorso ben avviato, in cui il suo ruolo si rivela essenziale per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’avventura di Cristian Chivu sulla panchina dei nerazzurri non era iniziata sotto i migliori auspici. Accolto inizialmente con lo scetticismo tipico di chi osserva una squadra reduce da una stagione logorante, l’ allenatore rumeno — ex difensore leggendario e uomo d’ordine in campo — ha saputo trasformare i dubbi in certezze granitiche. Come analizzato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha lavorato nell’ombra, puntando sulla forza dei risultati e sulla capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu Inter, i risultati danno ragione alla scelta presa da Marotta e Ausilio in estate: la differenza sostanziale col passato!

L'analisi dei risultati recenti della Chivu Inter conferma la validità delle decisioni prese da Marotta e Ausilio in estate, evidenziando un netto miglioramento rispetto al passato. La differenza sostanziale si riflette nelle performance e nei progressi della squadra, confermando come le scelte strategiche abbiano avuto un impatto positivo.

