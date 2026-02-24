xiaomi 17 ultra leica edition modelli globali inediti con branding differente

Xiaomi ha presentato i nuovi modelli della serie 17 Ultra Leica Edition, con differenze di branding rispetto alle versioni precedenti. La causa di questa scelta deriva dalla strategia di rafforzare la collaborazione con Leica e differenziare i prodotti sul mercato globale. I dispositivi includono miglioramenti nelle fotocamere e design aggiornato, pronti per il lancio ufficiale durante l’evento di Barcellona. La presentazione si avvicina e molti aspettano di scoprire le novità.

l’evento globale di xiaomi previsto per il 28 febbraio a Barcellona offrirà una gamma di novità, tra cui la serie xiaomi 17, la xiaomi pad 8 e il xiaomi tag. tra le voci in circolazione, altissime sono le aspettative su una versione globale della xiaomi 17 ultra leica edition, potenzialmente rinominata leitzphone powered by xiaomi. nel frattempo, sono circolate immagini hands-on che sembrano avvalorare l’arrivo di questa edizione anche oltre i confini cinesi. immagini hands-on presumibilmente rivelano il leitzphone globale di xiaomi. una fonte di riferimento su XTwitter ha pubblicato immagini hands-on ritenute autentiche del modello, presumibilmente provenienti da un demo unit esposta in un negozio di bangkok. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Xiaomi 17 ultra leica edition lancio globale potrebbe riservare un colpo di scenaXiaomi ha annunciato il lancio mondiale del modello 17 Ultra Leica Edition, previsto per il 28 febbraio.

#Xiaomi 17 Ultra Leica Edition Minimalist design phone case! No back panel!

