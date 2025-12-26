Xiaomi 17 Ultra sfida iPhone 17 Pro Max | il re della fotografia notturna con Leica

Xiaomi 17 Ultra ridefinisce i confini della fotografia mobile e lancia una sfida aperta al dominio di Apple nel settore premium. In un mercato tecnologico sempre più competitivo, dove l'innovazione si misura sulla capacità di catturare la luce e i dettagli, il nuovo dispositivo del colosso cinese si presenta non solo come uno smartphone, ma come una fotocamera professionale tascabile, frutto di una partnership sempre più stretta con il leggendario marchio tedesco Leica. Il giorno di Natale, l'azienda cinese ha svelato al mondo la sua ultima creazione, puntando tutto su un comparto fotografico che promette di " rimodellare l'esperienza mobile ".

