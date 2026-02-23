blake monroe svela le ragioni della scelta wwe su aew

Blake Monroe ha deciso di passare dalla AEW alla WWE a causa di nuove opportunità professionali. La sua scelta deriva dalla volontà di affrontare sfide diverse e ampliare il suo percorso nel wrestling. Monroe ha annunciato di voler lavorare con un pubblico più vasto e migliorare le proprie abilità sul ring. La sua decisione ha suscitato interesse tra gli appassionati, che aspettano di vedere come si svilupperà questa fase della sua carriera.

Nel panorama delle protagoniste della WWE, una recente mossa ha catturato l’attenzione degli appassionati: Blake Monroe ha lasciato AEW per vestire i colori della WWE, debuttando a NXT con un nuovo personaggio. L’intervento pubblico durante il podcast NotSam Wrestling ha chiarito le motivazioni dietro la scelta e le prospettive future. Blake Monroe ha spiegato di non mirare a un match dell’anno, ma di puntare al miglioramento costante. Una delle ragioni principali della migrazione riguarda la profonda divisione femminile della WWE, capace di offrire una ampia gamma di opportunità creative. In NXT l’atleta ha avuto la possibilità di affinare determinate competenze e di seguire un programma di allenamento strutturato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

