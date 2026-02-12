Royce Keys si è presentato al quartier generale WWE, attirando l’attenzione di tutti. I fan seguono con curiosità la sua crescita, soprattutto dopo la sua apparizione alla Royal Rumble 2026. Ora si aspetta di capire quali siano le sue vere intenzioni e come si svilupperà il suo percorso nella federazione.

i fan della wwe seguono da vicino l’evoluzione di royce keys, emerso al grande palcoscenico della Royal Rumble 2026 e immediatamente nei radar della federazione per un percorso che potrebbe rivelarsi ambizioso. l’interesse cresce man mano che emergono segnali concreti sulle prossime mosse del roster e sul modo in cui il nuovo volto sta venendo inserito nel narrativo della compagnia. secondo fightful select, royce keys è recentemente apparso al quartier generale della wwe per registrare un episodio di “what’s your story?” insieme a stephanie mcmahon. questa trasferta a stamford, connecticut chiarisce le ragioni delle osservazioni sul suo avvicinamento al mondo wwe dopo la condivisione di una foto della visita al WWE Headquarters datata 10 febbraio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Royce Keys al quartier generale WWE: le ragioni dietro la sua presenza

Approfondimenti su Royal Rumble 2026

Royce Keys ha fatto visita al quartier generale della WWE pochi giorni dopo il suo debutto al Royal Rumble.

Powerhouse Hobbs, ora Royce Keys, ha firmato ufficialmente con la WWE.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Royal Rumble 2026

Argomenti discussi: WWE: Perchè Royce Keys ha visitato il quartier generale WWE dopo il suo debutto; WWE | Perchè Royce Keys ha visitato il quartier generale WWE dopo il suo debutto.

WWE: Perchè Royce Keys ha visitato il quartier generale WWE dopo il suo debuttoI fan della WWE attendevano con ansia notizie sul futuro di Royce Keys dopo il suo epico debutto al Royal Rumble, e ora sappiamo che la WWE sta piantando i semi per qualcosa di più grande. Secondo Fig ... zonawrestling.net

Royce Keys si farà vedere molto prestoI fan si stanno chiedendo quando rivedranno Royce Keys dopo il suo debutto in WWE e sembra che ciò avverrà molto presto ... spaziowrestling.it

Nelle ultime ore l'età di Royce Keys è stata al centro di una discussione sui social #TSOW #WWE - facebook.com facebook

ROYAL RUMBLE 2026: Powerhouse Hobbs debutta in WWE col nome di Royce Keys x.com