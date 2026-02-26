Wuthering Heights | Jacob Elordi nei panni di Heathcliff è whitewashing

Jacob Elordi in Cime Tempestose è stato messo al centro di una polemica, definendolo whitewashing. Ma cosa significa esattamente ed è davvero cosi? Uno “zingaro dalla pelle scura”. Così viene descritto Heathcliff nel libro di Emily Brontë, Wuthering Heights, Cime Tempestose in italiano. Ed è da questa descrizione e dalla scelta di farlo interpretare all’attore Jacob Elordi, che si è aperta una polemica riportata in un articolo nel New York Times, secondo cui proprio l’attore nei panni di Heathcliff sarebbe whitewashing. Un termine che, in ambito cinematografico, va a descrivere la pratica di assegnare ad attori bianchi ruoli che in origine sono stati concepiti per personaggi di etnia diversa. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

