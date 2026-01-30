Perché Margot Robbie ha regalato un anello a Jacob Elordi | i simboli nascosti nei gioielli

Margot Robbie ha regalato un anello a Jacob Elordi. Le due star hanno scelto di indossare gioielli coordinati, con simboli nascosti che rappresentano qualcosa di speciale tra loro. La notizia fa discutere tra i fan, curiosi di scoprire i significati nascosti dietro quei piccoli dettagli.

Margot Robbie ha fatto realizzare una coppia di anelli coordinati, per sé e per Jacob Elordi: i gioielli hanno dei simboli nascosti e un significato speciale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Margot Robbie ha condiviso di aver sviluppato un forte legame con Jacob Elordi durante le riprese dell'adattamento cinematografico di Cime tempestose, diretto da Emerald Fennell.

Argomenti discussi: Cime tempestose, primo red carpet con Margot Robbie e Jacob Elordi; Baci e brividi sotto la pioggia: Margot Robbie e Jacob Elordi riscrivono l'amore di Cime Tempestose; Margot Robbie ha indossato una collana di Elizabeth Taylor, regalo del quinto marito Richard Burton; Margot Robbie indossa il biondo del 2026.

