Perché Margot Robbie ha regalato un anello a Jacob Elordi | i simboli nascosti nei gioielli

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Margot Robbie ha regalato un anello a Jacob Elordi. Le due star hanno scelto di indossare gioielli coordinati, con simboli nascosti che rappresentano qualcosa di speciale tra loro. La notizia fa discutere tra i fan, curiosi di scoprire i significati nascosti dietro quei piccoli dettagli.

Margot Robbie ha fatto realizzare una coppia di anelli coordinati, per sé e per Jacob Elordi: i gioielli hanno dei simboli nascosti e un significato speciale.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Margot Robbie Jacob Elordi

Cime tempestose trailer ufficiale passione tra margot robbie e jacob elordi

Cime tempestose, Margot Robbie: "Sono diventata 'dipendente' da Jacob Elordi"

Margot Robbie ha condiviso di aver sviluppato un forte legame con Jacob Elordi durante le riprese dell'adattamento cinematografico di Cime tempestose, diretto da Emerald Fennell.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Margot Robbie Jacob Elordi

Argomenti discussi: Cime tempestose, primo red carpet con Margot Robbie e Jacob Elordi; Baci e brividi sotto la pioggia: Margot Robbie e Jacob Elordi riscrivono l'amore di Cime Tempestose; Margot Robbie ha indossato una collana di Elizabeth Taylor, regalo del quinto marito Richard Burton; Margot Robbie indossa il biondo del 2026.

perché margot robbie haMargot Robbie, per Cime Tempestose, conferma che il method dressing è sempre la scelta giustaVi spieghiamo cos'è il method dressing (già messo in atto da altre attrici) e perché Margot Robbie ne è la regina gotico-vittoriana ... vogue.it

Margot Robbie e Jacob Elordi si tengono per mano alla première di Cime TempestoseIl 28 gennaio si è tenuta presso il TCL Chinese Theatre di Los Angeles l'anteprima del nuovo film di Emerald Fennell, con un red carpet ricco di ospiti, da Charli XCX a Cara Delevigne, e ovviamente i ... vanityfair.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.