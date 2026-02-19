Jacob Elordi ha un dente d' oro in ricordo di Cathy e Heathcliff

Jacob Elordi si è fatto tatuare un dente d’oro in ricordo di Cathy e Heathcliff, personaggi di Cime tempestose. La scelta simbolica si lega alla sua passione per il personaggio di Cathy, interpretata da Katherine Langford, e alla volontà di mantenere vivo il ricordo dei protagonisti. L’attore ha spiegato che il tatuaggio rappresenta il legame tra il suo ruolo e le emozioni della storia. La decisione ha attirato l’attenzione dei fan, curiosi di scoprire i dettagli dietro questa scelta simbolica.

Che lo si ami o lo si odi, Cime tempestose di Emerald Fennell ci fa riflettere su argomenti a cui non avevamo mai pensato prima. Cose come: d ovrei farmi crescere i baffi? Oppure: non sapevo che le lumache fossero così strane. Ancora: l e uova sono sexy? Un'altra domanda ricorrente: come fa Jacob Elordi a essere così bello con un dente d'oro? Poi, durante la promozione del film in Australia, Elordi ha dimostrato che non era un caso. Sul tappeto rosso, l'attore indossava una protesi personalizzata realizzata dal designer di gioielli Jonathan Raksha, alias Maison Raksha, suo collaboratore di lunga data. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

